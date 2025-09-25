Carlos, de 26 años, alias “Pájaro Loco”, fue capturado como presunto responsable de haber realizado un ataque armado en la ruta Cito Zarco, kilómetro 183, San Martín Zapotitlán, Retalhuleu.

Se le incautó una pistola calibre 9mm, que portaba ilegalmente y con la cual se presume le disparó y dio muerte un hombre de 38 años.

Según la información, ambos trabajaban como repartidores de material de construcción y tras una discusión accionó el arma de fuego en contra de su compañero.

El detenido tiene dos antecedentes por escándalo y faltas contra las buenas costumbres en los años 2018 y 2019.