El pronóstico del clima en Guatemala, según reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), indica que durante el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025 el territorio nacional presentará condiciones climáticas variables.

Se prevé presencia de neblina en las primeras horas del día, ambiente cálido y húmedo, así como lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche en diversas regiones del país.

Neblina matutina y cielos parcialmente nublados

De acuerdo con el pronóstico, las primeras horas de la mañana estarán marcadas por áreas con neblina, seguidas de un ambiente cálido y húmedo durante el día.

Los cielos se mantendrán parcialmente nublados, alternando con momentos de nubes dispersas en la mayor parte del territorio.

Lluvias por la tarde y noche en gran parte del país

El Altiplano Central y Occidental, así como la Meseta Central, tendrán nubosidad variable con lluvias y tormentas eléctricas por la tarde y noche.

En la región del Pacífico, las lluvias podrían presentarse de moderadas a fuertes, con mayor acumulación en Boca Costa y el Suroccidente.

Por su parte, el Norte del país, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte registrarán lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.

El pronóstico del clima en Guatemala indica altas temperaturas en el oriente del país

La región del Motagua y los Valles de Oriente presentará un ambiente cálido y húmedo con temperaturas que podrían alcanzar hasta 37 grados Celsius.

Insivumeh también prevé que a inicios de la próxima semana se aproxime o atraviese una onda del este, lo que podría incrementar la presencia de lluvias en gran parte del territorio nacional.

Ante estas condiciones, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) hizo un llamado a la población para que:

Atienda las indicaciones de las autoridades locales.

Prepare su Plan Familiar de Respuesta .

. Revise las condiciones de su vehículo antes de viajar.

Se mantenga informada a través de las cuentas oficiales.

Reporte cualquier emergencia al 119 de la CONRED.

