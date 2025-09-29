El boletín del pronóstico del clima para Guatemala, emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), indica que desde el lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre se esperan lluvias en varias regiones del país.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y se deben al acercamiento de una onda del este.

Regiones con mayor presencia de lluvias

Las zonas del Pacífico, Norte, Caribe y la Franja Transversal del Norte serán las más afectadas por las precipitaciones, que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

En la Meseta Central y los Valles de Oriente, el pronóstico del clima prevé lluvias dispersas principalmente por la tarde y noche, además de neblina matutina y un ambiente cálido y húmedo durante el día.

Pronóstico del clima indica altas temperaturas

Las temperaturas más altas se registrarán en la región del Motagua y los Valles de Oriente, donde oscilarán entre 36 °C y 38 °C. En el Norte del país podrían alcanzar hasta 37 °C, con vientos de ligero a moderado.

El INSIVUMEH advierte que estas condiciones climáticas podrían ocasionar incrementos en los caudales de ríos, inundaciones repentinas o descenso de lahares en la cadena volcánica.

Recomendaciones de prevención de las autoridades

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima:

Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de CONRED e INSIVUMEH .

e . Evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas.

Identificar áreas seguras y rutas de evacuación en la comunidad.

Atender las indicaciones de las autoridades locales.

Reportar emergencias al 119 de CONRED.

Infórmate sobre las acciones que previenen emergencias durante la #ÉpocaDeLluvias.



¡La prevención es tarea de todos! pic.twitter.com/TY7i4imGXp — CONRED (@ConredGuatemala) September 29, 2025

Las autoridades resaltan la importancia de la prevención y la atención a los informes meteorológicos para reducir riesgos durante la semana.

Le recomendamos: SAT reduce tarifas: ¿Cuánto costarán ahora las placas vehiculares en Guatemala?