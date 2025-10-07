El pronóstico del clima en Guatemala para la semana del lunes 6 al viernes 10 de octubre indica condiciones de nubosidad variable y un ambiente cálido y húmedo, acompañado de lluvias con actividad eléctrica.

Estas condiciones se prevén especialmente durante las tardes y noches, según el análisis meteorológico más reciente del El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Pronóstico del clima en Guatemala: así estarán las condiciones en los diferentes puntos del país

En la Meseta Central, así como en el Altiplano Central y Occidental, el ambiente se presentará parcialmente nublado con períodos de sol durante el día. Sin embargo, en horas de la tarde y noche se espera el desarrollo de nubosidad que favorecerá la presencia de lluvias y tormentas eléctricas.

Las regiones del Pacífico, Caribe, Alta Verapaz y Franja Transversal del Norte presentarán condiciones similares, con un ambiente cálido y húmedo, incremento de nubosidad por la tarde y lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en sectores de Boca Costa y el Suroccidente.

En el Norte del país y en la región del Motagua y Valles del Oriente, se prevén cielos parcialmente nublados con intervalos de nubes dispersas, así como lluvias aisladas al final del día y vientos ligeros a moderados.

Influencia de una onda del este

El Insivumeh también informó que se monitorea el paso de una onda del este, cuyo tránsito sobre el territorio nacional podría generar lluvias moderadas a fuertes en regiones del Occidente, Boca Costa, sur del Altiplano Central y sur de los Valles del Oriente, extendiéndose en algunos sectores durante la noche.

Recomendaciones de las autoridades ante las condiciones climáticas

Ante este panorama, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población:

Atender las indicaciones de las autoridades locales.

Identificar las áreas seguras en cada comunidad.

Preparar la Mochila de las 72 horas.

Mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de la institución.