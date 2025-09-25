Edgar Torres, de 53 años, propietario de un predio de vehículos ubicado en la calzada San Juan y 33 calle, zona 7 de la capital, resultó herido de bala en la cabeza tras un ataque perpetrado por desconocidos que robaron varios autos del lugar.

Según relató la víctima, un grupo de hombres llegó al negocio con aparentes intenciones de comprar un vehículo. Posteriormente, lo agredieron físicamente, lo llevaron a una oficina ubicada al fondo del predio y le dispararon, hiriéndolo en la cabeza.

#IncidenteArmado Calzada San Juan y 33 Avenida Zona 7@bomberosmuni brindan atención a un hombre de 53 años quién presentaba leves heridas en el cráneo causadas por arma de fuego, se realiza su estabilización y su traslado a un centro asistencial privado. #SiempreEstamos pic.twitter.com/4busirXUzU — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 25, 2025

Atención médica y reporte de bomberos

Torres alertó de inmediato a las autoridades y al personal de Bomberos Municipales, quienes llegaron al lugar y lo trasladaron a un hospital privado en estado estable, informó José Luis Santizo, vocero de la institución.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los delincuentes y los vehículos robados.

La Policía Nacional Civil (PNC) realiza operativos en la zona para localizar a los responsables y recuperar los automotores.