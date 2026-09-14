El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar un pago de US$5 mil a cada ciudadano adulto del país si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de medio término de noviembre.

La propuesta fue anunciada el 9 de septiembre durante la convención republicana celebrada en Dallas, bautizada como “Trump-a-palooza”. Trump denominó la iniciativa como un “dividendo” y aseguró que el dinero tendría que ser gastado dentro de Estados Unidos.

Surgen dudas sobre el costo

El mandatario relacionó la propuesta con lo que calificó como la fortaleza y éxito económico del país. Sin embargo, inicialmente no explicó de dónde provendrían los fondos ni detalló el mecanismo para entregar el dinero.

Con aproximadamente 270 millones de adultos en Estados Unidos, el programa podría representar un costo cercano a US$1.35 billones. Además, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló posteriormente que una medida de este tipo necesitaría aprobación del Congreso.

Encuestas muestran desgaste político

El anuncio ocurre en medio de una compleja campaña electoral para los republicanos, que buscan mantener el control del Congreso.

Gracias a encuestas realizadas por diversos medios de comunicación, entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, se ubicó la aprobación presidencial en 33 % entre los votantes registrados, el nivel más bajo registrado por ese sondeo hasta ahora.

El mismo estudio reflejó una ventaja de 7.5 puntos porcentuales para los demócratas frente a los republicanos cuando se preguntó a los participantes por qué partido votarían en las elecciones legislativas.