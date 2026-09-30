La exención temporal del IVA e IDP para los combustibles comenzará a aplicarse este jueves 1 de octubre y los consumidores podrán verificar el beneficio directamente en la factura electrónica.

La medida, establecida en el Decreto 22-2026, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla modificaciones para que los impuestos exentos sean identificados en las compras.

¿Qué impuestos dejarán de cobrarse?

La Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles establece la exención del IVA y del IDP para la gasolina regular, superior, diésel y gas oil.

El IVA tiene una tasa de 12% para estos productos. En el caso del IDP, las tarifas por galón son de Q4.60 para gasolina regular, Q4.70 para superior y Q1.30 para diésel y gas oil.

El Congreso señaló que, con base en los precios actuales, la reducción estimada por ambos impuestos podría alcanzar Q9.10 por galón para la gasolina regular, Q9.41 para la superior y Q6.34 para el diésel y gas oil.

¿Cómo se podrá comprobar el beneficio?

La SAT realizó modificaciones en sus sistemas de Factura Electrónica en Línea (FEL), además de ajustes en las declaraciones aduaneras e incisos arancelarios para facilitar la aplicación del decreto.

En la factura de cada compra deberán aparecer los montos correspondientes a las exenciones del IVA e IDP. También se deberá indicar que el beneficio fue aplicado conforme al Decreto 22-2026.

Por ejemplo, podrán consignarse frases como “Monto de exención temporal de IVA aplicado, según Decreto Número 22-2026” y “Monto de exención temporal de IDP aplicado, según Decreto Número 22-2026”.

¿Qué pasará con la rebaja en el precio?

La normativa establece que el beneficio tributario debe trasladarse al consumidor final. Además, las autoridades supervisarán que los expendedores apliquen correctamente la exención durante el período establecido.

El Decreto 22-2026 también contempla mecanismos de control para verificar su cumplimiento, mientras que los productos beneficiados deberán regresar a su régimen tributario ordinario a partir del 1 de enero de 2027.

#AHORA | El Pleno del Congreso aprueba el Decreto 22-2026, Ley de exención tributaria temporal de emergencia al consumidor de combustibles, un alivio para el bolsillo de las familias guatemaltecas.



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