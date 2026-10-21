El FC Barcelona afronta una nueva preocupación de cara al clásico español, luego de confirmarse que el centrocampista Dani Olmo estará aproximadamente un mes de baja por una lesión muscular. El futbolista no podrá participar en el duelo de este domingo contra el Real Madrid, uno de los compromisos más importantes de la temporada.

La lesión se produjo durante el partido de Champions League disputado el martes frente al Paris Saint-Germain (PSG). Según el informe médico publicado por el club azulgrana, Olmo sufrió un problema en el abductor izquierdo tras una acción fortuita con un jugador del conjunto francés.

El tiempo estimado de recuperación es de alrededor de cuatro semanas, por lo que el mediocampista se perderá varios encuentros con el equipo catalán. Su ausencia representa un contratiempo para el Barcelona, que deberá buscar alternativas para cubrir su posición en los próximos compromisos.

Con esta baja, Dani Olmo se incorpora a la lista de jugadores lesionados del conjunto azulgrana. Entre los futbolistas que permanecen fuera de las canchas figuran los defensas Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen, además del delantero Roony Bardghji, quien afronta una recuperación de larga duración.

Pese a este nuevo contratiempo físico, el encuentro ante el PSG tuvo un significado especial para el centrocampista de Terrassa, ya que alcanzó los 100 partidos oficiales con la camiseta del Barcelona. Sin embargo, la celebración de esta marca quedó opacada por la lesión que sufrió durante el compromiso europeo.

La última vez que Olmo había presentado un problema físico fue a principios de diciembre pasado, cuando sufrió una dislocación del hombro tras una caída durante un partido frente al Atlético de Madrid. Desde entonces, el jugador había logrado mantenerse disponible y participar de manera consecutiva en los encuentros de su equipo.

En total, el mediocampista acumulaba 44 partidos seguidos sin sufrir lesiones: 32 correspondientes a la temporada anterior y 12 en la actual campaña. Ahora, el Barcelona deberá esperar su evolución médica y recuperación para contar nuevamente con el futbolista, cuya ausencia será especialmente notoria en el clásico contra el Real Madrid.