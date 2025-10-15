Guatemala obtuvo una victoria importante en condición de visita anoche en el estadio Cuscatlán en San Salvador 3 puntos importantes de cara lo que resta de la eliminatoria mundialista.

Tras ganar 1 por con gol de Óscar Santi al 46 de juego la bicolor se mete en la lucha por el boleto directo al Mundial de 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Guatemala necesita ganar sus dos partidos restantes que son en condición de visita en el estadio El Trébol de la zona 3 y de ser así sumaría 11 puntos siendo el primer lugar del Grupo A y clasificaría directo a la copa del mundo.

La azul y blanco depende de si misma para clasificar al mundial, ya que se encuentra con 5 puntos en la tabla, en el tercer lugar, mientras que Panamá es segunda con 6 puntos y Surinam con los mismos puntos, pero con mejor diferencia de goles es líder del grupo.

En cambio, sí se consigue un empate contra Panamá y una victoria contra Surinam, ya se dependería de otros resultados para poder clasificar directo o conseguir o ir al repechaje como uno de los dos mejores segundos lugares de la competición.

Guatemala debe primero ganarle a Panamá y aprovechar la localía para lograr los 6 puntos en disputa y no depeder de otros resultados para ir al mundial. Le quedan dos partidos vitales a la azul y blanco.