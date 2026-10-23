El Ministerio de Gobernación (Mingob) se pronunció sobre el caso de los hermanos Choc Toz y confirmó que siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron puestos a disposición de los tribunales por presuntas irregularidades en el procedimiento de detención ocurrido el 17 de octubre.

Entre los señalados figuran un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes. Las actuaciones judiciales se derivan de una investigación interna realizada por la Inspectoría General de la PNC, por instrucciones de la cartera de Gobernación.

¿Qué medidas tomó Gobernación tras los señalamientos?

Según el comunicado oficial, desde que las autoridades conocieron los señalamientos se ordenó investigar lo ocurrido, se adoptaron medidas administrativas contra el personal involucrado y se mantuvo la colaboración con las instituciones competentes.

El ministerio sostuvo que ninguna actuación policial está por encima de la ley y que cualquier presunta irregularidad debe investigarse, sin importar el rango o cargo de los agentes involucrados.

La institución también indicó que el caso forma parte de una revisión más amplia de los procedimientos policiales, los mecanismos de supervisión y los niveles de mando de la PNC.

¿Qué cambios anunció el Mingob para la PNC?

Gobernación informó que continuará revisando la estructura, conducción y funcionamiento de la institución en todos sus niveles de mando. El objetivo, según el comunicado, es identificar deficiencias, reforzar los controles internos y aplicar las medidas correctivas que correspondan.

La cartera también reafirmó su respaldo a los policías que cumplen sus funciones con profesionalismo y compromiso, al tiempo que insistió en la importancia de garantizar que las actuaciones de la institución estén sujetas a la ley.

El pronunciamiento concluye con el compromiso de fortalecer la PNC y asegurar que existan mecanismos de control y rendición de cuentas. La puesta a disposición de los siete integrantes constituye una actuación judicial derivada de la investigación; el comunicado no detalla los delitos específicos que se les atribuyen ni el resultado del proceso.