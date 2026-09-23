Rosa B. fue ligada a proceso penal luego de que el Ministerio Público presentara los indicios relacionados con su captura durante un allanamiento realizado en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, en seguimiento a una investigación contra una estructura dedicada al narcotráfico.

El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno de Sacatepéquez resolvió procesarla por los delitos de tenencia ilegal de municiones y depósito de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército.

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1/4 Reducto del crimen organizado es desmantelado



La Fuerza Especial de Intervención y Reacción Halcones de la #SGAIA, en coordinación con fiscales del MP, en allanamiento que han realizado en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, reportan la captura de Rosa “N”, de 38 años pic.twitter.com/ZEf3ZWhsbQ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026

Juzgado impone medidas sustitutivas

La judicatura también resolvió otorgarle medidas sustitutivas y estableció una caución económica de Q30 mil. Además, concedió al Ministerio Público un plazo de cuatro meses para concluir las diligencias de investigación relacionadas con el caso.

La resolución fue emitida con base en los indicios presentados durante la audiencia. Durante el plazo autorizado, el Ministerio Público deberá continuar las diligencias para establecer los elementos correspondientes dentro del proceso penal.

Captura ocurrió durante allanamiento

Rosa B. fue aprehendida el pasado 21 de septiembre, durante diligencias de allanamiento realizadas en Santo Domingo Xenacoj. Los operativos formaban parte de una investigación contra una estructura criminal dedicada al narcotráfico.

Durante las diligencias, las autoridades reportaron la ubicación y desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio. En el lugar también fueron localizados diversos indicios, entre ellos armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas en diferentes presentaciones.

✅ Actualización

El Ministerio Público, en coordinación con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, como resultado de labores de investigación penal estratégica logró detectar y desmantelar un narcolaboratorio.



Durante… https://t.co/5d9qs0AALq pic.twitter.com/AKCxt2GS8j — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 22, 2026

Los indicios encontrados fueron incorporados a la investigación que continúa bajo responsabilidad del Ministerio Público. La sindicada deberá enfrentar el proceso penal mientras cumple las medidas sustitutivas establecidas por el juzgado.

El Ministerio Público contará con cuatro meses para concluir la investigación y presentar los resultados ante la autoridad judicial. El proceso continuará conforme avancen las diligencias y se desarrollen las siguientes etapas establecidas por la judicatura.