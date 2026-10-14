Disturbios registrados en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, provocaron el incendio de vehículos y daños en las instalaciones de una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que un hombre fuera señalado por vecinos de un presunto hecho contra un menor de edad.

La situación generó una fuerte movilización policial y la presencia de cuerpos de socorro, mientras las autoridades intentaban controlar los incidentes registrados frente a las instalaciones policiales de la localidad.

Señalado fue consignado en una subestación policial

De acuerdo con información preliminar, el hombre fue señalado por vecinos como presunto responsable de haber agraviado a un menor. Tras conocer el hecho, fue retenido y consignado en la estación policial de Ciudad Peronia.

Al enterarse de que el señalado se encontraba en las instalaciones, un grupo de personas inconformes llegó al lugar para protestar. Durante los disturbios, algunos participantes prendieron fuego a vehículos que estaban frente a la subestación.

PNC despliega agentes antidisturbios

Ante los disturbios, un fuerte contingente policial, incluidos agentes antidisturbios, llegó al sector para dispersar a las personas. Durante las acciones, los agentes utilizaron gases lacrimógenos.

Según la información preliminar, algunos vecinos portaban palos y piedras, con los que amedrentaron a los agentes y a los equipos de medios de comunicación presentes en el lugar.

Momentos después, el hombre señalado fue sacado de la subestación bajo un amplio despliegue policial y trasladado, según información preliminar, al juzgado competente.

Incendian vehículos y causan daños en instalaciones policiales

Según los primeros reportes, durante los incidentes fueron incendiados cuatro vehículos particulares, una patrulla policial y cuatro motocicletas. También se reportaron daños por fuego en parte de las instalaciones de la subestación.

Bomberos Voluntarios de distintas compañías se movilizaron al sector con unidades contra incendios y ambulancias para atender la emergencia. Al cierre de esta nota, los socorristas continuaban trabajando en el lugar.

Estado del menor no ha sido divulgado

Por razones de privacidad, las autoridades no han divulgado detalles sobre el estado de salud del menor. La información disponible indica que ya se encontraba con su familia.

La situación continúa en desarrollo y se espera que las autoridades amplíen la información sobre los disturbios, los daños ocasionados y las diligencias relacionadas con el caso.