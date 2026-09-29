Brasil derrotó 4-2 a Australia este martes 29 de septiembre en el segundo amistoso disputado entre ambas selecciones durante la actual fecha FIFA.

Raphinha fue protagonista al marcar de penalti el 2-2 justo antes del descanso. Sin embargo, no regresó al terreno de juego para disputar la segunda mitad debido a molestias musculares en el muslo derecho.

Raphinha volvió al gol con Brasil

El atacante fue utilizado como referencia ofensiva dentro del esquema de Carlo Ancelotti y encadenó su segunda titularidad consecutiva con la selección brasileña.

Brasil había abierto el marcador rápidamente por medio de Vanderson, pero Australia logró remontar con anotaciones de Alessandro Circati y Connor Metcalfe.

Antes del descanso, una falta de Harry Souttar permitió a Brasil disponer de un penalti. Raphinha asumió la responsabilidad y convirtió el 2-2, devolviendo la igualdad al marcador. En la segunda mitad, Bruno Guimarães colocó el 3-2 y Vinícius Júnior, también desde el punto de penalti, selló el triunfo 4-2 del conjunto brasileño.

Molestias en el muslo derecho

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Raphinha sintió molestias en el muslo derecho y que su sustitución durante el descanso se realizó por precaución.

El técnico Carlo Ancelotti explicó posteriormente que el jugador no consideraba que estuviera lesionado, aunque prefirió sustituirlo para evitar riesgos y permitirle descansar. Raphinha será evaluado por el cuerpo médico para determinar el alcance de las molestias y establecer si permanece concentrado con Brasil o regresa a Barcelona para continuar su recuperación.

La situación genera atención en el conjunto azulgrana debido al importante papel que el brasileño mantiene durante este inicio de temporada.

Brasil continuará su gira internacional con un amistoso frente a India programado para el próximo 3 de octubre.