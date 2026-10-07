Una explosión se registró en una cohetería ubicada cerca de la escuela del caserío San Antonio Pachalí, aldea Sacsuy, San Juan Sacatepéquez, en las inmediaciones del kilómetro 40 de la ruta hacia San Raymundo.

Bomberos Voluntarios de la 115 Compañía, con apoyo de elementos de la 89 y Segunda Compañía, acudieron al lugar para atender la emergencia y auxiliar a las personas afectadas.

Tres personas resultaron con quemaduras

Los socorristas trasladaron al Hospital Roosevelt a tres personas que sufrieron quemaduras durante la explosión registrada dentro de la cohetería.

Las víctimas son dos mujeres y un hombre, de aproximadamente 30, 45 y 55 años. Hasta el momento, ninguno de los tres ha sido identificado.

Descarga electroatmosférica habría provocado la explosión

De acuerdo con familiares de una de las personas afectadas, una descarga electroatmosférica habría caído sobre la cohetería y, debido al impacto, se originó la explosión.

Las tres personas se encontraban dentro del establecimiento cuando ocurrió el incidente y sufrieron quemaduras que fueron consideradas graves, por lo que fue necesario trasladarlas a un centro asistencial.

Las circunstancias exactas del incidente deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.