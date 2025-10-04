Un doblete del brasileño Vinícius Junior, en los minutos 47 y en el 69, éste de penalti, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, en el 81, dieron la victoria al Real Madrid ante un Villarreal (3-1) en el que marcó el georgiano Georges Mikautadze en el minuto 73.

El uruguayo Santiago Mouriño fue expulsado en el minuto 77 tras ver dos cartulinas amarillas, mientras que Mbappé tuvo que dejar el terreno de juego en el 83 con molestias en el tobillo derecho.

Con este resultado, el equipo de Xabi Alonso recupera el liderato de LaLiga con 21 puntos aunque de manera transitoria ya que Barcelona puede volver a superarlo si mañana suma los tres puntos en su visita a Sevilla.

DOBLETE DE GOL DE VINICIUS JR AL VILLARREAL 😱🇧🇷



EL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO pic.twitter.com/qigut0XJ57 — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) October 4, 2025

Los números de Vinícius Jr

Con su doblete ante el Submarino Amarillo, Vinicius Junior alcanzó cinco tantos y cuatro asistencias en ocho partidos disputados esta temporada. De acuerdo con el periodista Alexis Martín Tamayo, este es el primer doblete que anota el jugador merengue desde enero de este año.

GOL DO REAL



Real Madrid 1×0 Villarreal



⚽ Vinícius Júnior

🅰️ Kylian Mbappé



🏆 La Liga | Rodada 8

pic.twitter.com/qcZnv0AfpE — Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 4, 2025

Frente al Real Oviedo, marcó y asistió; ante el Mallorca, anotó en el minuto 72; contra el Espanyol, también convirtió; frente al Levante, logró un gol y una asistencia; y en la derrota ante el Atlético de Madrid, aportó una asistencia.