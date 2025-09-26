El Riyadh Air Metropolitano será testigo de un nuevo Derbi de Madrid en la séptima jornada de LaLiga 2025-26. El Atlético, dirigido por Diego Simeone, buscará dar un golpe de autoridad frente a un Real Madrid que llega intratable. El partido está programado para este sábado a las 8:15 de la mañana.

El conjunto rojiblanco afronta el clásico con la necesidad de reactivar su temporada tras un inicio irregular. En seis jornadas, apenas logró dos victorias: ante Villarreal en la cuarta fecha y un sufrido 3-2 frente al Rayo Vallecano, con un triplete decisivo de Julián Álvarez en la jornada pasada. En el resto, acumuló empates con Elche, Alavés y Mallorca, además de derrotas dolorosas frente al Espanyol en liga (2-1) y contra el Liverpool en Champions (3-2). El desafío para Simeone es devolverle estabilidad a un equipo que no termina de despegar.

En contraste, el Real Madrid de Xabi Alonso llega con paso perfecto: seis triunfos en seis jornadas lo mantienen como líder absoluto, además de debutar con victoria en Champions frente al Olympique de Marsella. Su última exhibición fue un 4-1 contra Levante en el Ciutat de València, donde brilló Franco Mastantuono con su primer gol con la camiseta blanca.

La Casa Blanca se prepara para semanas exigentes: tras el Derbi y el Clásico, deberá afrontar el viaje más extenso de su historia en Champions, visitando al debutante Kairat en el lejano Almaty Ortalyk Stadion de Kazajistán.

Probables alineaciones Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Nahuel Molina, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Javi Galán, Pablo Barrios, Koke, Conor Gallagher, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.