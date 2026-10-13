Policías de la DIPRONA realizan operativos de identificación y verificación en diferentes zonas y sectores de Jalapa.

Asimismo, agentes de la comisaría 52, en coordinación con el Ejército de Guatemala, mantienen operativos preventivos en Santa Cruz, El Chol y Rabinal, Baja Verapaz, donde identifican a personas que se conducen en vehículos y motocicletas para prevenir hechos delictivos.

En Suchitepéquez, agentes policiales también desarrollan acciones de prevención y apoyo al ciudadano, promoviendo el acercamiento con la población y escuchando sus opiniones.