En la colonia Florida, zona 19, fueron detenidos Norma Shivresca Pérez Cándido, de 28 años, alias “La Gorda” pareja sentimental del marero 18 Áxel Danilo Ramírez Espinoza, «El Smiley» y también detienen a Carlos Alfonso Azurdia Escobar, de 23 años, ambos integrantes del barrio 18.

La captura se realizó mediante un allanamiento que realizaron investigadores de la DEIC con el apoyo del Grupo Especial Contra las Extorsiones y fiscales, en la diligencia se encontró 40 bolsas plásticas con marihuana y un blíster de 15 capsulas de cocaína.

La mujer cuenta con 3 ingresos a la cárcel por extorsión, la primera fue el 20 de noviembre y por segunda vez el 5 de octubre del año 2023, y la tercera ocasión fue el 23 de mayo de 2024.

Según las investigaciones esta mujer se dedica al cobro de extorsiones a negocios y transportistas de Mixco y otras zonas de la capital así como de la venta y distribución de droga.