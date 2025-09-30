Este martes 30 de septiembre se registró un ataque armado en la aldea Los Lirios, Masagua, Escuintla, el cual cobró la vida de una mujer.

Fue identificada como Katherin Mishell Soto Solares, de 27 años quien se desempeñaba como maestra y estelista.

El ataque fue cerca de un centro educativo cuando manejaba en un picop. Según la Policía Nacional Civil (PNC), sujetos desconocidos la interceptaron y atacaron a balazos y luego huyeron. 7

Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y la trasladaron a un centro asistencial y posteriormente al ingresar murió.

Se desconocen las causas de este ataque y será el Ministerio Público (MP), quien investigue este caso.