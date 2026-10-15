La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos presuntos roba furgones, recuperó un vehículo de carga y rescató sano y salvo al piloto luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre el robo de un furgón en la autopista Palín-Escuintla.

La intervención fue realizada por agentes de la Comisaría 31, quienes localizaron a los sospechosos en el kilómetro 39 de esa ruta. Los capturados fueron identificados como Otto “N”, de 38 años, y Virgilio “N”, de 39.

🚨#Urgente | Dos presuntos robafurgones fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) en el kilómetro 39 de la autopista Palín-Escuintla, tras una alerta por el robo de un transporte de carga. Durante el operativo se les incautó un arma de fuego. pic.twitter.com/58rGF1CYka — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) October 16, 2026

Sospechosos fueron interceptados en el kilómetro 39

Según el reporte policial, Otto “N” registra dos antecedentes por robo correspondientes a los años 2019 y 2020, mientras que Virgilio “N” cuenta con un antecedente por violencia contra la mujer.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, con cargador y municiones. El arma registra reporte de robo desde el 4 de enero de 2025. También fueron localizados tres teléfonos celulares que serán embalados para fortalecer la investigación.

La contundente y pronta acción de policías de la Comisaría 31 permitió capturar a dos presuntos roba furgones, recuperar el vehículo y rescatar sano y salvo al piloto, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre el robo de un furgón en la autopista Palín-Escuintla. pic.twitter.com/kfZjeJADA6 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 16, 2026

Recuperan furgón con carga de fertilizantes

La Policía Nacional Civil (PNC) también recuperó un furgón Freightliner color blanco, placas C-766BSK, que transportaba el contenedor TC 29CJR.

En su interior se trasladaban fertilizantes valorados en Q219 mil 548.48. De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo había salido del kilómetro 72, Michatoya, Puerto Quetzal, Escuintla.

En el kilómetro 39 de dicha ruta fueron interceptados y capturados Otto “N”, de 38 años, quien registra dos antecedentes por robo, en los años 2019 y 2020; y Virgilio “N”, de 39 años, con un antecedente por violencia contra la mujer. pic.twitter.com/zdbkG3Ugg4 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 16, 2026

Carga tenía como destino Honduras

El cargamento tenía como destino la frontera Corinto, Honduras, cuando ocurrió el robo en la autopista Palín-Escuintla.

La pronta alerta ciudadana permitió a los agentes ubicar el vehículo, capturar a los dos sospechosos y rescatar al conductor sin lesiones, además de recuperar tanto el furgón como la mercadería transportada.