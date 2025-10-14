Tras una requisa realizada por policías de la comisaría 61 en la centro de rehabilitación penal de Izabal, fue puesto a disposición de juez competente el reo Jonathan Alexander Vanegas Mayorga, de 22 años, a quien se le decomisó once bolsas con cocaína, 19 cigarrillos de marihuana y un celular.

Este hombre ya cumple una condena en aquel recinto carcelario por portación ilegal de arma de fuego, desde el año 2023.

Además, durante la diligencia se localizaron seis celulares, varios auriculares, cargadores para teléfono y objetos cortopunzantes.