Durante la tarde de este sábado 4 de octubre, se registró un incendio estructural en una vivienda en el municipio de San Pablo San Marcos, específicamente el caserío La Cumbre.

Al lugar llegaron los Bomberos Municipales Departamentales atender la emergencia y por varias horas realizaron labores hasta sofocar las llamas.

Según información se registró a causa de un corto circuito, dejando pérdida material.

Los cuerpos de socorro atendieron a la propietaria de la vivienda afectada, quien presentaba crisis nerviosa por lo sucedido.