La mañana de este martes 7 de octubre se registró un fuerte accidente de tránsito en km 80 de la ruta al Atlántico en jurisdicción de Aldea El Rancho del municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

En ese punto un vehículo de transporte pesado volcó sobre la cinta asfáltica, la Cruz Roja le brindó los primeros auxilios al conductor quien presentaba golpes leves.

Autoridades de Provial ya atienden la emergencia y recomiendan manejar con precaución debido a que el asfalto se encuentra mojado.