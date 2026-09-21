Esta mañana se reportó el hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas, por lo que se notificó a los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.

Los socorristas se trasladaron al bulevar Cenma, en la zona 12, donde confirmaron que los presuntos restos humanos no eran de una persona, sino de un perro que se encontraba envuelto en bolsas.

Ante esta situación, recomendaron a la población reportar únicamente emergencias que requieran atención, para evitar movilizar recursos de los cuerpos de socorro de manera innecesaria.