Durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre, se registró un fuerte accidente de tránsito en la aldea Bethania, en Coatepeque, Quetzaltenango, donde un vehículo cayó a una hondonada.

Bomberos Municipales Departamentales rescataron al piloto, quien quedó atrapado dentro de la cabina de la camioneta. Tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Nacional de Coatepeque.

Las autoridades permanecieron en el lugar y coordinaron el retiro del vehículo. Se recomienda precaución a los conductores que circulan por el sector.