A través de la línea 123, línea de emergencia del Cuerpo de Bomberos Municipales, se recibió la alerta sobre una persona que había sufrido una caída en un barranco ubicado en el sector 6 de la colonia Unidos por la Paz, zona 12 del municipio de Villa Nueva.

Al hacerse presentes las unidades de emergencia, los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Municipales realizaron las labores necesarias para lograr extraer del barranco a Wilmar Abadian Navarro López, de 38 años de edad, quien había sufrido una caída desde una profundidad aproximada de 20 metros.

Luego de ser rescatado, se coordinó su traslado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde será evaluado por especialistas en traumatología para determinar las lesiones ocasionadas por el incidente.