Un menor de edad resultó herido luego de quedar soterrado en el Cementerio General de Santo Tomás Chiché, Quiché, cuando se encontraba extrayendo tierra para reparar un mausoleo.

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y con apoyo de vecinos, lograron rescatarlo. Posteriormente, le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron al Hospital Regional de Quiché.

De momento, se desconoce el estado de salud del menor, quien fue ingresado al centro asistencial para recibir atención médica.