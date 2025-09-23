Esta mañana se registró un derrumbe de gran magnitud que bloqueó el paso en el kilómetro 11.5 de la ruta a Boca del Monte, en Villa Canales, la cual conecta con la avenida Hincapié.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales coordinaron en el sector el rescate de un perrito que apareció en la parte alta de la zona afectada por el deslave.

En un video se observa cómo el canino olfateaba el área y, posteriormente, se deslizó por un tramo mientras un agente lo esperaba en la parte baja para ponerlo a salvo.

Afortunadamente, el cachorro resultó ileso y quedó a cargo del personal de tránsito, quienes se encargarán de su seguridad.