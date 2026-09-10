Un accidente de tránsito registrado en el paraje Pacajá, aldea Chuacorral II, Santa María, Totonicapán, dejó como saldo dos personas fallecidas y una niña de aproximadamente ocho años gravemente herida.

Según la información proporcionada, el conductor perdió el control del vehículo, provocando que el automóvil se desviara de la carretera y cayera a un barranco.

Rescatan con vida a una niña

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia. Al llegar, los socorristas localizaron con vida a una niña de aproximadamente ocho años, quien presentaba heridas graves en distintas partes del cuerpo como consecuencia del accidente. La menor recibió atención de los cuerpos de socorro tras ser rescatada del lugar donde quedó el vehículo.

Bomberos Voluntarios de la unidad reportaron un accidente de tránsito en el paraje Pacajá, aldea Chuacorral II, Santa María, Totonicapan.



Una camionetilla cayó a un barranco de aproximadamente 150 metros. Una niña de 8 años fue estabilizada y trasladada al Hospital… pic.twitter.com/oHYCiVSl4A — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 9, 2026

Dos personas fallecieron

Durante las labores de búsqueda y evaluación, los bomberos también localizaron a un hombre de cuarenta y ocho años y a un niño de tres años de edad. Lamentablemente, ambos habían fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas durante la caída del automóvil al barranco.

La niña fue la única sobreviviente del accidente, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el percance.