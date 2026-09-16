Las reservas comerciales de petróleo crudo disminuyeron durante la última semana en Estados Unidos, mientras la producción nacional se mantuvo elevada en medio de las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Durante el periodo de siete días que finalizó el 11 de septiembre, los inventarios comerciales de crudo bajaron aproximadamente 640 mil barriles, hasta situarse en 423.4 millones de barriles, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

La reducción fue menor de lo esperado por analistas, que anticipaban una caída cercana a 1.4 millones de barriles.

Exportaciones registran fuerte aumento

La evolución de los inventarios estuvo relacionada, entre otros factores, con un fuerte incremento de las exportaciones estadounidenses de petróleo.

Las exportaciones aumentaron alrededor de 1.4 millones de barriles diarios, hasta alcanzar aproximadamente 4.8 millones diarios. Al mismo tiempo, las importaciones subieron en unos 234 mil barriles diarios, situándose alrededor de los 7.1 millones.

La producción estadounidense, por su parte, se mantuvo cerca de los 13.9 millones de barriles diarios, uno de los factores que permite sostener el suministro ante las actuales presiones sobre el mercado energético.

También disminuyen reservas estratégicas

El Gobierno estadounidense continuó utilizando petróleo almacenado en la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR).

Durante la semana analizada, las reservas estratégicas disminuyeron en aproximadamente 403 mil barriles y quedaron en cerca de 285 millones.

Desde finales de febrero, el volumen de la reserva estratégica ha disminuido en alrededor de 130 millones de barriles, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio y la presión sobre los precios internacionales del petróleo.