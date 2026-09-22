Brigadas de Provial continúan realizando labores de seguridad vial en el kilómetro 108 de la ruta al Atlántico, CA-9 Norte, en jurisdicción de Usumatlán, Zacapa.
En el sector permanece obstruido el paso vehicular en dirección hacia el norte, debido a un tráiler que sufrió un accidente y permanece en el área.
Las autoridades mantienen presencia en el lugar para brindar asistencia y regular la circulación, mientras se realizan las acciones necesarias para retirar el vehículo y restablecer el tránsito.