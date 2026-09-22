Brigadas de Provial continúan realizando labores de seguridad vial en el kilómetro 108 de la ruta al Atlántico, CA-9 Norte, en jurisdicción de Usumatlán, Zacapa.

En el sector permanece obstruido el paso vehicular en dirección hacia el norte, debido a un tráiler que sufrió un accidente y permanece en el área.

ACTUALIZACIÓN: Brigadas de Provial del @CIV_Guatemala continúan brindando seguridad vial en el km 108 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en jurisdicción de Usumatlán, Zacapa. En el lugar continúa obstruido el paso hacia el norte debido a un trailer accidentado. pic.twitter.com/KZYzofMKEC — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 22, 2026

Las autoridades mantienen presencia en el lugar para brindar asistencia y regular la circulación, mientras se realizan las acciones necesarias para retirar el vehículo y restablecer el tránsito.