El periodista Fabrizio Romano dio a conocer nuevos detalles sobre la situación entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, señalando que el delantero estaría decepcionado por lo ocurrido con el entrenador Jorge Jesus.

Según la versión de Romano, el técnico habría hecho calentar a Cristiano durante aproximadamente 30 minutos durante el partido, aunque finalmente no ingresó al terreno de juego. De acuerdo con el periodista, Jorge Jesus habría considerado ofrecer disculpas públicamente, pero posteriormente optó por defender sus decisiones sobre las alineaciones durante una conferencia de prensa.

Romano también aseguró que Cristiano Ronaldo tuvo un papel importante en la llegada de Jorge Jesus al combinado portugués y que, en su momento, habló favorablemente del entrenador.

La situación también provocó una reacción de Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, quien utilizó sus redes sociales para publicar mensajes en referencia a la polémica. En una de sus publicaciones escribió: “La traición es un plato que se sirve frío… Aquí se hace, aquí se paga. El camino es hacia adelante”.

“Aquí vamos, el mundo da muchas vueltas”

Por su parte, Cristiano Ronaldo habría dejado abierta la posibilidad de brindar más detalles sobre lo ocurrido y explicar su versión de los acontecimientos en el futuro.

Portugal derrotó 4-2 a Dinamarca este jueves en la tercera jornada de la Nations League, en un partido disputado en Copenhague y marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo. João Cancelo y Gonçalo Ramos adelantaron al conjunto portugués, pero Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund igualaron el marcador. En la segunda parte, Vitinha y João Félix sentenciaron el triunfo para Portugal, que mantiene su paso perfecto con tres victorias en tres partidos.