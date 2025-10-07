Este martes 7 de octubre veteranos militares y ex patrulleros bloquearon algunos puntos del país, a través de redes sociales ya habían informado de estas acciones.



El vocero de Emetra, Amílcar Montejo, informó que el grupo se encuentra frente al Palacio Nacional de la Cultura, detrás de la Catedral Metropolitana, en el perímetro del Mercado Central y por el Portal del Comercio.



Autoridades de tránsito también recomendaron conducir con precaución debido al cruce constante de peatones.



Estos son los puntos bloqueados hasta estos momentos en el país de acuerdo a las autoridades de tránsito:

• Kilómetro 53, ruta CA – 9 Norte, en Sanarate, El Progreso

• Kilómetro 149.5, ruta CA – 2 Occidente, en San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez

• Kilómetro 180.5, ruta CA – 14, cruce a San Julián, en Tactic, Alta Verapaz

• Kilómetro 173, ruta CA – 10, cruce a San Esteba, en Chiquimula

• Kilómetro 92, ruta CA – 2 Occidente, en la circunvalación en Santa Lucía Cotzumalguapa

• Kilómetro 247, ruta CA – 2 Occidente, en el cruce de la Virgen, en San Marcos.