Una cámara de seguridad registró el momento en que una discusión en el tránsito terminó en un ataque armado en donde el piloto de un bus murió.



Esto en la 4ª calle entre 1ª y 2ª avenida, zona 1 del municipio de San Antonio, Suchitepéquez.



Se pude observar en las imágenes cuando dos hombres discuten en la vía pública, siendo el piloto de un bus y uno de un picop, este último saca un arma y dispara directo al otro. Y lamentablemente muere.



Posteriormente agentes de la PNC que se ubicaban en el lugar, actúan y capturan al sospechoso.



El piloto del bus fue identificado como Alfredo Caniz Simón, de 33 años, originario de Chicacao, Suchitepéquez.



En imágenes compartidas en redes sociales se evidencia que el piloto del bus llevaba consigo un machete. Sin embargo, serán autoridades quienes esclarezcan y confirmen dichos detalles.