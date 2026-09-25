Un operativo de la Policía Nacional Civil terminó con dos hombres heridos y aprehendidos, señalados de asaltar a automovilistas en el sector. El hecho ocurrió la mañana de este viernes en la 8.ª calle y 17 avenida de la zona 12 capitalina.

De acuerdo a las autoridades durante el procedimiento los agentes habrían respondido a un ataque con arma de fuego, logrando reducir a los dos sospechosos. Los policías participantes no resultaron lesionados.

Captan momento del ataque

Un video difundido en redes sociales registra el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detienen a dos presuntos responsables de efectuar disparos contra un vehículo.

Elementos de la PNC se enfrentan a balazos contra dos presuntos asaltantes en la Reformita, zona 12. Bomberos los trasladan heridos y vapuleados a un centro asistencial. pic.twitter.com/6XtG3JwsGh — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) September 25, 2026

En la grabación también se observa cómo varias personas y conductores, aparentemente indignados por lo ocurrido, arremeten físicamente contra los sospechosos mientras permanecían en la vía pública.

Según información preliminar, los detenidos se desplazaban en una motocicleta y presuntamente intentaban asaltar a los ocupantes de un vehículo, contra el cual habrían efectuado varios disparos.