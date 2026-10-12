Ricardo Arjona protagonizó un emotivo reencuentro en México al sorprender a “Vocho”, su antiguo taxista y escenógrafo, quien lo acompañó durante 12 giras. El cantante compartió el momento en sus redes sociales.

El encuentro estuvo marcado por un regalo que el cantautor guatemalteco le entregó a su antiguo colaborador. El video muestra su reacción y refleja el vínculo que ambos construyeron durante años de trabajo, una relación que trascendió lo profesional.

Ricardo Arjona recuerda cómo conoció a “Vocho”

En las imágenes, Arjona se acerca a su antiguo colaborador y le dice entre sonrisas: “Vocho, tenés cara de nervioso”.

Durante el encuentro, el artista recordó que conoció a “Vocho” cuando este trabajaba como taxista en México. Según relató, detuvo su taxi en una esquina y, con el paso del tiempo, el conductor se convirtió en su escenógrafo.

“Yo te conocí en esta área hace muchos años; el Vocho era taxista y yo paré un taxi en esa esquina… Se hizo escenógrafo mío en 12 giras, toda la vida”, recordó el cantante.

La anécdota permitió conocer parte de la historia que ambos comparten y el vínculo que mantuvieron a lo largo de distintas etapas de la carrera del guatemalteco.

Así reaccionó al recibir el Volkswagen amarillo

El momento más emotivo llegó cuando Ricardo Arjona le entregó las llaves del automóvil nuevo, que estaba adornado con un lazo amarillo.

“Vocho” reaccionó con alegría y agradeció el regalo. Después, llamó a su hijo para compartirle la noticia y finalmente salió conduciendo su nuevo vehículo.

La sorpresa mostró la cercanía entre ambos y el reconocimiento del cantante hacia una persona que lo acompañó durante 12 giras.

“Otra historia de taxi”: el mensaje de Ricardo Arjona

Arjona publicó el video este lunes 12 de octubre junto con un mensaje que resume el significado del encuentro: “Otra historia de taxi. Quizás la mas bella. Cosas que pasan”.

La frase también conecta el reencuentro con una de las referencias más conocidas de su repertorio musical: las historias cotidianas que inspiran sus canciones.

Con este gesto, Ricardo Arjona compartió con sus seguidores una historia personal marcada por los años de colaboración y la lealtad. Esta vez, el protagonista no fue un escenario, sino “Vocho”, quien recibió un automóvil como reconocimiento a una relación que comenzó cuando trabajaba como taxista.

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