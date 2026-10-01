Ricardo Arjona inició una nueva etapa musical este 1 de octubre con “Amor factura”, su primera colaboración con Grupo Firme y una canción que mezcla su narrativa con sonidos del regional mexicano y bolero norteño.

El tema aborda una relación que comienza entre muestras de cariño, pero termina revelando un interés económico. Romance, desencanto y humor se combinan para retratar cómo los sentimientos pueden confundirse con beneficios materiales.

¿Cómo nació “Amor factura”?

La colaboración surgió después de que Ricardo Arjona escuchara a Eduin Caz interpretar “Hongos”. El guatemalteco encontró allí la inspiración para una canción y decidió contactar al líder de Grupo Firme.

El encuentro ocurrió cuando Arjona ya tenía 30 canciones producidas entre Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala. Sin embargo, decidió que esta colaboración sería la encargada de abrir su próximo proyecto musical.

Dos estilos se encuentran en una misma canción

“Amor factura” conserva el juego de palabras característico de las composiciones de Arjona, mientras Grupo Firme incorpora la fuerza del regional mexicano para construir una propuesta que combina dos identidades musicales diferentes.

La historia presenta el deterioro de una relación cuando el dinero desplaza al afecto. Esa idea funciona como hilo conductor de una canción que utiliza situaciones cotidianas para abordar el interés dentro de una relación sentimental.

Ricardo Arjona prepara “De todo un poco”

El sencillo es el primer adelanto de “De todo un poco”, nombre confirmado para la próxima producción discográfica de Ricardo Arjona. El artista todavía no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento del álbum.

“Amor factura” ya está disponible mundialmente en plataformas digitales y cuenta con video oficial. Así, Arjona convierte su encuentro con Grupo Firme en el punto de partida de una nueva etapa con música inédita.

Puede escucharla a continuación:

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