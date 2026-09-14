Una tonalidad rojiza llamó la atención este lunes 14 de septiembre en distintos puntos del río Las Vacas, donde vecinos grabaron videos que posteriormente fueron difundidos en redes sociales.

Las imágenes muestran el cambio en el aspecto del afluente y generaron preocupación entre usuarios, principalmente por la falta de información sobre qué habría provocado esta situación.

¿Dónde fue captada la coloración roja?

Algunas de las grabaciones corresponden a sectores ubicados bajo el puente Belice, entre la zona 6 y la calzada La Paz.

Otros videos fueron registrados en las cercanías del parque ecológico La Asunción, en la zona 5. En ambos puntos se observa el agua con una marcada tonalidad rojiza.

La difusión de las imágenes llevó a usuarios a pedir una explicación sobre el fenómeno y a solicitar que se determine si existe alguna causa específica detrás del cambio.

A la espera de una explicación oficial

Hasta ahora no se ha confirmado qué originó la coloración del río Las Vacas. Tampoco se ha establecido si el fenómeno representa algún tipo de riesgo para el entorno.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) deberá aclarar la situación y determinar el posible origen del cambio observado en el afluente.

Por ahora, los videos continúan circulando en redes sociales mientras se espera información oficial que permita explicar qué ocurrió.