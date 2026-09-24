Una roca se desprendió de un cerro y cayó sobre una vivienda en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, dejando a una familia atrapada en el interior.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y rescataron a los habitantes que habían quedado atrapados entre los restos de la vivienda. Todos fueron puestos a salvo y, afortunadamente, ninguno resultó herido.

Las autoridades correspondientes se hicieron cargo del caso y recomiendan a la población comunicarse con los equipos de emergencia ante cualquier situación de riesgo.