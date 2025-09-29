Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, dejando como saldo a tres hombres heridos y una persona fallecida.

De acuerdo con la información preliminar, un vehículo colisionó en la parte trasera de un camión, lo que provocó el fatal desenlace de una víctima mortal.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y atendieron a los ocupantes del vehículo, quienes eran cuatro primos. Tres de ellos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial, mientras que el cuarto perdió la vida en el lugar del percance.

Los socorristas coordinaron con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y establecer las causas del accidente.