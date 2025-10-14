Un intento de asesinato ocurrió en la 4ta calle y 8va avenida de la zona 4 de San José Pinula, donde un hombre descendió de su vehículo minutos antes de ser atacado a balazos.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y brindaron asistencia al conductor por crisis nerviosa y heridas leves causadas por fragmentos de vidrio, luego de que el vehículo, tipo agrícola, recibiera más de 20 impactos.

La víctima fue identificada como Enrique Méndez, quien aseguró que se encontraba ingresando a su hogar cuando ocurrió el hecho armado, y manifestó desconocer las razones del ataque.

La Policía Nacional Civil ya investiga el caso para dar con el paradero de los delincuentes involucrados en el intento de asesinato.