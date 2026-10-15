Durante 2026, la Dirección General de Transporte (DGT) ha aplicado 793 sanciones a vehículos de transporte colectivo extraurbano y de carga, informó la directora de la institución, Pai Ela Escobar.

La funcionaria alertó que algunas unidades operan de forma irregular, ya que circulan sin tarjeta de operación ni seguro obligatorio para pasajeros.

Escobar también destacó que una de las principales preocupaciones es que estos vehículos carecen de limitadores de velocidad, una condición que incrementa los riesgos para quienes utilizan las carreteras.



La Dirección General de Transporte (DGT) registra aproximadamente Q92 millones en sanciones pendientes de pago por parte de los transportistas. La institución señala que la falta de dispositivos POS dificulta el cobro inmediato de las multas y que algunos transportistas esperan que estas prescriban, aunque la entidad asegura que esto no ocurre.

Infracciones frecuentes