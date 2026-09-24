El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó este jueves 24 de septiembre que Lionel Messi merece tener la oportunidad de “despedirse como quiera” durante el amistoso que la Albiceleste disputará frente a Benín el próximo 6 de octubre en Buenos Aires.

El encuentro se desarrollará en el estadio Monumental y marcará el último partido de Messi con la camiseta de la Selección Argentina, después de más de dos décadas de trayectoria internacional.

“Va a ser difícil no llorar”

Messi, de 39 años, cerrará su etapa con Argentina después de haber disputado su sexto Mundial y de alcanzar la final de la Copa del Mundo de 2026 frente a España. El capitán se despedirá como campeón mundial en Qatar 2022 y máximo goleador histórico de la Albiceleste, con 125 anotaciones.

“Va a ser difícil no llorar ese día, es un privilegio poder estar”, expresó Scaloni al referirse al homenaje que recibirá el capitán.

El entrenador también destacó lo que significó dirigir al astro argentino durante estos años y aseguró que difícilmente aparecerá otro futbolista con características similares, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Scaloni intervino para organizar la despedida

El técnico explicó que puso “su granito de arena” para lograr que Messi aceptara disputar un último encuentro ante los aficionados argentinos.

Scaloni señaló que deseaba estar presente durante la despedida y que, ante la incertidumbre sobre su propia continuidad al frente del equipo, consideró importante realizar el homenaje en esta fecha.

El contrato del entrenador con la Asociación del Fútbol Argentino vence el 31 de diciembre de 2026. Este jueves indicó que existe disposición para dialogar sobre una posible renovación, aunque todavía debe conversar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Messi participará únicamente en el encuentro frente a Benín dentro de esta serie de amistosos, que también incluye partidos ante Bolivia y Burkina Faso.

Scaloni también manifestó que, a su criterio, Messi merece conquistar un nuevo Balón de Oro tras volver a ser nominado al prestigioso reconocimiento individual.