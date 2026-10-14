Durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre autoridades del Servicio Sismológico de Guatemala dieron a conocer los sismos registrados siendo el primero de 2.7 a la 1:08 horas.
Con profundidad de 10 kilómetros y con región epicentral en Casillas, Santa Rosa de acuerdo a las autoridades teluricas.
El segundo fue de magnitud 4.1, se registró a una profundidad de 66 kilómetros frente a la costa de Chiapas, México, a unos 75 kilómetros de Catarina, San Marcos.
Autoridades reportan que en las últimas horas se han registrado réplicas en dicho lugar y recomiendan estar al pendiente de los boletines que emiten en sus canales oficiales.