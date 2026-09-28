La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), reportó este lunes 28 de septiembre los resultados de tres allanamientos desarrollados en inmuebles ubicados en San Juan Alotenango, San Lucas Sacatepéquez y Santa Catarina Barahona.

Las diligencias permitieron localizar inmuebles que presuntamente eran utilizados como narcolaboratorios, así como sustancias, armas y otros indicios relacionados con la investigación.

Seis personas fueron capturadas

Como resultado de los operativos fueron capturadas seis personas, identificadas como: Luis “N”, de 67 años; José “N”, de 34; Alex “N”, de 27; Josué “N”, de 19; José “N”, de 67; y Vilma “N”, de 47 años.

De acuerdo con la información proporcionada, los detenidos se encontraban en los inmuebles inspeccionados al momento de las diligencias.

Localizan droga y precursores químicos

En los lugares inspeccionados, las autoridades incautaron aproximadamente media libra de presunta cocaína y una prensa hidráulica. También fueron localizados diversos precursores químicos, entre ellos permanganato de potasio, acetona, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, metabisulfito de sodio y lactosa.

Además, las autoridades reportaron el decomiso de una escopeta calibre 12, tres armas de fuego calibre 9 milímetros, municiones, tolvas, teléfonos celulares, vehículos, una motocicleta, documentación y comprobantes de depósitos bancarios.