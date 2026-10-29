El costarricense Sergio Arias, del equipo Arena Tlax Mex, se adjudicó la victoria de la séptima etapa de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2026, luego de protagonizar una destacada actuación en una exigente jornada de montaña disputada este jueves 29 de octubre. El pedalista cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 51 minutos y 53 segundos.

La competencia comenzó en La Esperanza, Quetzaltenango, y tuvo un recorrido marcado por cinco vueltas a un circuito en la autopista altense, antes de continuar hacia los sectores de Alaska, Nahualá, La Cuchilla y el ascenso final. Durante buena parte de la jornada, Arias se mantuvo en una fuga junto a los guatemaltecos Esdras Morales y Alex Julajuj, además del costarricense Daniel Bonilla, quienes consiguieron una ventaja superior a los cuatro minutos sobre el pelotón perseguidor.

El desenlace llegó en el ascenso al Monte Elim, donde Arias lanzó un ataque que le permitió desprenderse de sus compañeros de fuga y asegurar el triunfo. El guatemalteco Esdras Morales finalizó en la segunda posición, mientras que el colombiano Yesid Pira completó el podio de la jornada.

Pese a la victoria del costarricense, el colombiano Cristian Rico, del NU Colombia, conservó el liderato de la clasificación general individual, seguido por el guatemalteco Wilson Chonay, quien se encuentra a 1 minuto y 25 segundos. La competencia continuará este viernes 30 de octubre con la octava etapa, una contrarreloj individual en ascenso entre San Juan La Laguna y Pamezabal, Sololá, que podría provocar movimientos importantes en la clasificación.