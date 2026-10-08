La Policía Nacional Civil (PNC) recapturó este jueves 8 de octubre a un hombre señalado de estar involucrado en el ataque armado que cobró la vida de una mujer en El Cerinal, Barberena, Santa Rosa.

El sospechoso fue identificado como Pablo Isabel Cruz Miralles, de 34 años, alias “Fantasma”. Según las investigaciones preliminares, sería integrante de la mara Salvatrucha y estaría vinculado con actividades de sicariato y otros ataques armados en el sector.

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Capturado cuando se movilizaba en motocicleta

En seguimiento al ataque armado ocurrido la noche del miércoles 7 de octubre, agentes de la PNC le marcaron el alto al sospechoso cuando se conducía en una motocicleta.

Durante la inspección, los policías establecieron que portaba una pistola de manera ilegal. Además, determinaron que la placa de circulación de la motocicleta no correspondía a las autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Al verificar sus antecedentes, las autoridades establecieron que Cruz Miralles registra siete ingresos a centros carcelarios. También cuenta con antecedentes por encubrimiento propio, extorsión, violencia contra la mujer, lesiones culposas, faltas contra la autoridad, ebriedad y escándalo.

De acuerdo con la información policial, el detenido reside en la zona 12 de Villa Nueva y presuntamente operaba bajo las órdenes de un líder identificado con el alias de “El Diabólico”, quien se encuentra recluido en la cárcel Renovación I, en Escuintla.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer su posible participación en el crimen de la mujer y en otros hechos armados registrados en el área.

Siete ingresos a la cárcel es la carta de presentación del presunto sicario y terrorista de la mara Salvatrucha capturado hoy en Santa Rosa, por ser el presunto responsable de haber dado muerte a una mujer, ayer en ese sector.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/yp2fDx15fl — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 8, 2026

¿Quién era la mujer asesinada en El Cerinal?

El ataque armado ocurrió en la calle principal de la aldea El Cerinal, cerca de la Escuela No. 1 y en el sector del polideportivo, en Barberena, Santa Rosa.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y localizaron a una mujer sin vida, con una herida provocada por proyectil de arma de fuego.

Un ataque armado se registró la noche de este miércoles, en El Cerinal, Barberena, Santa Rosa. En el lugar ha resultado una mujer fallecida tras sufrir múltiples heridas de bala. Elementos de la 62 cía. quedan a la espera de las autoridades correspondientes. #75añosCVB pic.twitter.com/w5jhGzIPCe — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 8, 2026

La víctima fue identificada como Zoila Maricruz Chinchilla Valdés, de 40 años, quien se desempeñaba como directora y docente de un centro educativo de la comunidad. También era abogada y vicepresidenta de la Asociación de Tuctuqueros de El Cerinal, según la información proporcionada.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la posible responsabilidad del sospechoso.