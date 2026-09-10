La Empresa Eléctrica de Guatemala, (EEGSA) informó a través de sus redes sociales que varios sectores del país se han visto afectados por interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

Entre los lugares afectados se encuentran Amatitlán, Antigua Guatemala, Chinautla, Chuarrancho, Ciudad Vieja, Fraijanes, Mixco, San Miguel Petapa, Palencia, La Democracia, Iztapa y Santa Catarina Pinula, entre otros.

Usuarios han solicitado información sobre las causas de estas interrupciones. Hasta el momento, la empresa no ha detallado el motivo de las fallas, pero indicó que sus equipos trabajan para restablecer el servicio a la brevedad.