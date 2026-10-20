La madrugada de este martes 10 de octubre se registró un sismo de magnitud 3.2 de acuerdo a las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

El cual se registró a las 04:35 hora de este día y con una profundidad de 15 kilómetros de acuerdo a las autoridades telúricas.

Cabe mencionar que este sismo se produjo en El Salvador y fue sensible en Guatemala. Autoridades del (INSIVUMEH) hacen el llamado a estar al pendiente de los boletines que emiten sobre estas emergencias.