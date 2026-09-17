Este jueves 17 de septiembre autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) dio a conocer un sismo en el Océano Pacífico, Costas de México.

Este tuvo una magnitud de 3.2 y se registró a las 6:41 horas de esta mañana de acuerdo a las autoridades del (INSIVUMEH).

Y con una profundidad de 33.48 kilómetros y con distancias epicentrales siendo las siguientes: San Marcos 79 km, Retalhuleu 80 km y Mazatenango 99 km .

Autoridades reportan que en los últimos días se han registrado réplicas en dicho lugar y que respecto a estas emergencias emiten boletines en sus plataformas sociales.